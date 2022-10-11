СБУ задержала соратника Кивы, который корректировал удары РФ по Днепру

Соратник подозреваемого в госизмене экс-нардепа Ильи Кивы корректировал ракетные удары России по Днепру, заявила Служба безопасности Украины во вторник, 11 октября, сообщает Новое время.

В сообщении СБУ в Telegram сказано, что представитель ближайшего окружения Кивы остался в Днепре после начала полномасштабного вторжения России, чтобы заниматься подрывной деятельностью в интересах страны-агрессора.

По информации контрразведки СБУ, это местный бизнесмен в IT-сфере, который познакомился с Кивой в 2014 году, а затем по его предложению возглавил местное общественное объединение, подконтрольное руководству запрещенной политсилы ОПЗЖ.

Подозреваемый пытался установить и передать врагу местоположение украинских подразделений ПВО, собирал данные о передвижении подразделений ВСУ и передавал оккупантам координаты объектов критической инфраструктуры. Он отправлял «отчеты» с фото и видео, полученными после наблюдения за объектами, и подробным описанием прилегающей территории. Эти данные оккупанты использовали для ракетных ударов и планирования диверсий.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения), суд отправил его под стражу.

7 октября в СБУ сообщили, что нейтрализовали группировку, которой руководил Кива. По данным спецслужбы, участники группировки должны были остаться в Киеве для поддержки оккупантов, а после побега экс-нардепа решили организовать наркобизнес.

Перед началом полномасштабной войны России против Украины Илья Кива сбежал в Испанию. Сейчас он находится в России и посещает эфиры российских пропагандистов в Москве, где активно распространяет фейки об Украине и кремлевскую пропаганду.

В марте Верховная Рада лишила Илью Киву мандата народного депутата. Тогдашняя генеральная прокурор Ирина Венедиктова объявила экс-нардепу о подозрении по факту посягательства на территориальную целостность Украины и госизмены.