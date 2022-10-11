Spiegel: Германия передала Украине первую систему ПВО Iris-T

Украина получила первую систему ПВО Iris-T от Германии, сообщает Spiegel со ссылкой на собственные источники, сообщает Новое время.

По данным издания, Iris-T передали украинским военным во вторник, 11 октября, недалеко от польско-украинской границы.

Всего немецкое правительство намерено передать ВСУ четыре системы ПВО этого типа.

29 сентября правительство Германии подтвердило, что передаст Украине четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T, которых еще нет у Бундесвера.

В командовании Воздушных сил 6 октября сообщили, что военнослужащие ВСУ уже проходят обучение работе с зенитными ракетными комплексами NASAMS и IRIS-T.

Производит IRIS-T немецкая компания Diehl Defence. Устанавливается ЗРК преимущественно на шасси MAN, но возможны и другие варианты военных грузовиков. В установке 8 ракет IRIS-T SL, а радиус поражения составляет 360 градусов.