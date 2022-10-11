Столтенберг: Путин проигрывает в Украине, война идет не по плану

Российский диктатор Владимир Путин терпит поражение в Украине, а украинские силы продолжают добиваться значительных успехов, сообщает Новое время.

Об этом заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции во вторник, 11 октября, перед встречей министров обороны стран НАТО.

"Россия все чаще прибегает к ужасающим и неизбирательным атакам на мирных жителей и объекты критической инфраструктуры. Президент Путин проигрывает в Украине. Его попытки аннексии, частичная мобилизация и безрассудная ядерная риторика представляют собой самую существенную эскалацию с начала войны. И они показывают, что эта война идет не по плану" , — подчеркнул генсек.

Столтенберг напомнил, что НАТО продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется, а союзники по Альянсу едины в своей поддержке суверенитета и самозащиты Украины. Он рассказал, что в среду с министрами встретится глава Минобороны Украины Алексей Резников, и они обсудят «насущные потребности Украины».

Генсек НАТО также заявил, что, если Россия победит в полномасштабной войне, это будет поражением для всего Альянса.

Количество погибших в результате массированного ракетного удара РФ по Украине 10 октября возросло до 20 человек, еще 108 человек пострадали. Страна-агрессор за день нанесла по разным областям Украины больше 84 ударов.