Ермак: в результате очередного обмена освобождены 32 защитника Украины

Сегодня, 11 октября, был проведен очередной обмен пленными. В результате удалось освободить 32 защитника Украины и вернуть тело израильтянина Дмитрия Фиалки, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает его Telegeram.

Среди освобожденных – офицеры, сержанты и солдаты ВСУ. Многие из этих людей считались пропавшими без вести.

Погибший израильтянин Дмитрий Фиалка в последние два года проживал в Украине, работал детским тренером по футболу в клубе "Динамо" (Львов). Он воевал за Украину, именно здесь он встретил девушку, у них родились дети. На фронт ушел добровольцем.

Сегодня также был освобожден рядовой, который служил вместе со своим старшим братом. Брат погиб на его глазах, а младший брат в тот же день попал в плен. У старшего брата осталась жена и две дочери.

Все бойцы сейчас проходят медицинское освидетельствование, будут восстанавливаться, и вскоре увидят своих родных.

Ранее мы писали, что 29 сентября Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Домой вернули четырех военных и двух гражданских.

Также напомним, что еще недавно произошел масштабный обмен пленными с РФ. Когда удалось освободить из российского плена 215 украинских защитников, среди них 108 бойцов "Азова" и 10 иностранцев. России вернули - кума Путина Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.