ОВА: в Винницкой области вводят режим тотальной экономии электроэнергии
Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов объявил о введении в регионе режима тотальной экономии электроэнергии, сообщает Экономическая правда.
Об этом он написал в Telegram.
По его словам, после повторных ударов по объектам энергоинфраструктуры есть серьезные разрушения. 242 населенных пункта остались без света.
"Прошу винничан отнестись с пониманием. Это вынужденные временные ограничения.
Экономия нужна, чтобы могли работать больницы, социальные учреждения. В противном случае "Винницаоблэнерго" будет вынуждено ввести графики аварийных отключений", - пояснил Борзов.
Он добавил, что все службы работают над возобновлением энергоснабжения в Винницкой области.
Напомним:
Российские оккупанты продолжили обстрелы украинской энергетической инфраструктуры и во вторник утром повредили оборудование Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.
Ладыжинская ТЭС во вторник, 11 октября, потерпела повторный удар российских войск.