ОВА: в Винницкой области вводят режим тотальной экономии электроэнергии

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов объявил о введении в регионе режима тотальной экономии электроэнергии, сообщает Экономическая правда.

Об этом он написал в Telegram.

По его словам, после повторных ударов по объектам энергоинфраструктуры есть серьезные разрушения. 242 населенных пункта остались без света.

"Прошу винничан отнестись с пониманием. Это вынужденные временные ограничения.

Экономия нужна, чтобы могли работать больницы, социальные учреждения. В противном случае "Винницаоблэнерго" будет вынуждено ввести графики аварийных отключений" , - пояснил Борзов.

Он добавил, что все службы работают над возобновлением энергоснабжения в Винницкой области.

Напомним:

Российские оккупанты продолжили обстрелы украинской энергетической инфраструктуры и во вторник утром повредили оборудование Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

Ладыжинская ТЭС во вторник, 11 октября, потерпела повторный удар российских войск.