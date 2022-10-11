Генштаб: ВСУ отбили 6 атак врага и попали в 4 склада оккупантов

Украинские защитники 11 октября отбили 6 атак врага, поразили пункт управления, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 4 склада с боеприпасами оккупантов, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов.

"За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Майорск и Первомайское...

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла два удара по районам сосредоточения вооружения и военной техники противника.

Ракетные войска и артиллерия поразили один пункт управления, 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 5 систем противовоздушной обороны и 4 склада с боеприпасами".

Подтверждено поражение района сосредоточения живой силы и военной техники противника в Херсонской области. По имеющейся информации, уничтожено до ста оккупантов и около тридцати единиц вооружения и военной техники.

В Запорожской области за предыдущие дни поражено ЗРК С-300, до 10 единиц военной техники и около 60 оккупантов.

Мобилизация и переброска противником резервов не дают возможности преодолеть сопротивление защитников и защитниц нашей страны. Между тем, в России продолжаются бунты среди мобилизованных.

По имеющейся информации, на одном из учебных полигонов восточного военного округа, из-за низкого уровня обеспечения, несоблюдение санитарных норм, ненадлежащее питание и отсутствие нормальных условий для проживания, более ста мобилизованных отказываются выполнять любые приказы командования и покидать казарму.

В течение текущих суток оккупанты снова нанесли массированный ракетный удар, применили по Украине почти 30 крылатых ракет, нанесли 7 авиаударов и совершили около 25 обстрелов из РСЗО.

32 воздушные цели были уничтожены подразделениями ПВО на разных направлениях. Это 21 крылатая ракета и 11 беспилотников.

В результате массированного ракетного удара пострадала инфраструктура более 10 населенных пунктов во Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Ночью враг задействовал восемь иранских ударных БПЛА, пытаясь нанести ущерб объектам критической инфраструктуры в Николаевской области. Все эти "беспилотники" уничтожены силами ПВО.

На Северском, Слобожанском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском, Южнобугском направлениях противник осуществлял обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии.