Гендиректор МАГАТЭ поговорил с Путиным о ситуации вокруг ЗАЭС

Генеральный директор Международной организации по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во вторник встретился с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге для обсуждения ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщают пресс-службы МАГАТЭ и Кремля.

Отмечается, что Гросси встретился с Путиным "в рамках усилий МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии во время нынешнего военного конфликта в Украине, подчеркнув настоятельную необходимость создания зоны безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС".

"Сейчас, как никогда, в эти чрезвычайно сложные времена, вокруг ЗАЭС необходимо создать защитную зону. Мы не можем позволить себе терять больше времени. Ставки очень высокие. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы во время этого трагического конфликта не произошла ядерная авария, поскольку это может вызвать еще больше трудностей и страданий в Украине и за ее пределами" , - сказал он.

В свою очередь Путин во время встречи с Гросси заявил об "излишней, опасной политизации всего, что связано с атомной деятельностью", а также заверил в открытости к диалогу по вопросам "ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции".

Подробностей обсуждений гендиректора МАГАТЭ и президента РФ стороны не приводят.

На прошлой неделе Рафаэль Гросси находился в Киеве, где вел переговоры с украинской стороной и объявил о первой ротации миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. Ожидается, что после визита в Россию он вернется в Украину.

Напомним, ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрелы станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции, под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.

После непродолжительной миссии на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ представили отчет, в котором подтвердили, что Россия разместила "военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах станции". А совет управляющих Агентства принял резолюцию с требованием к России прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции.