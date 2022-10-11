ОП: россияне обстреляли из РСЗО и артиллерии Запорожскую область – 7 погибших
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что оккупанты вечером 11 октября обстреляли Запорожскую область из РСЗО и артиллерии - погибло 7 человек, 7 человек травмированы, сообщает Украинская правда.
Об этом Тимошенко написал в Telegram.
"Опять под ударом Запорожская область.
Российские террористы, которые назвали себя армией, обстреляли область из РСЗО и артиллерии. Прилеты пришлись в город Орехов и пгт. Степногорск.
В результате жестоких обстрелов погибли 7 человек и еще столько же травмированы".
По словам Тимошенко, соответствующие службы уже работают над устранением последствий обстрелов.
В то же время, информации об обстреле пока нет в соцсетях главы Запорожской ОГА Александра Старуха.