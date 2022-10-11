Белый дом: США работают над ускорением поставок систем NASAMS Украине

США ускорят поставку двух зенитно-ракетных комплексов NASAMS Украине после массированных ракетных ударов России, сообщает Новое время.

Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби во вторник, 11 октября, сообщает CNN.

По словам Кирби, США намерены поставить Украине первые две системы «в самом ближайшем будущем». Он не стал называть конкретную дату, но отметил, что Вашингтон заинтересован в ускорении их передачи Киеву.

Президент Владимир Зеленский после массированных российских ударов по Украине попросил лидеров Большой семерки передать Украине системы ПВО и ПРО среднего и дальнего радиуса действия. Украина неоднократно просила иностранных партнеров помочь защитить небо от атак РФ.

Накануне президент США Джо Байден во время разговора с Зеленским пообещал, что Украина получит современные системы ПВО, и осудил российские «бессмысленные атаки».

Две батареи ЗРК NASAMS вошли в состав пакета помощи Украине на сумму $820 млн, о котором США объявили 1 июля. А 24 августа, в День независимости, Пентагон объявил о новом пакете помощи от США стоимостью почти $3 млрд, который включает еще шесть дополнительных батарей NASAMS и снаряды к ним.

16 сентября представитель Пентагона Пэт Райдер сообщил, что Украина должна получить первые две батареи NASAMS примерно через два месяца (ориентировочно в середине ноября).