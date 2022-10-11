Подоляк: Россия хочет мучительно убивать украинцев холодом и голодом

Россия хочет убивать холодом и голодом украинцев, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, россияне злорадствуют, когда чувствуют, что могут уничтожить какую-нибудь ТЭЦ, сообщает Новое время.

В эфире FreeДом он подчеркнул, что россияне ментально застряли в 30-х годах прошлого века. Тогда СССР совершал кровавый террор, в частности, против украинцев.

"Они хотят, чтобы у нас не было зимой ни отопления, ни электричества, ни питьевой воды, чтобы мы умирали. Мало того, они не хотят, чтобы у нас был хоть какой-то комфорт. У них в глазах написано: „Мы хотим, чтобы вы умирали от самых страшных мучений“. Это не образные высказывания. РФ сегодня на уровне своей пропаганды и на уровне элит искренне желает массовых смертей" , — подчеркнул Михаил Подоляк.

11 октября Подоляк в интервью Радио НВ заявил, что масштабная ракетная атака по Украине, которая произошла 10 октября, была российской операцией по перегрузке украинской системы ПВО и эскалацией войны на новый уровень террора.