На Киевщине дефицит мощности: ДТЭК отключит больше клиентов от электричества

В Киевской области из-за дефицита мощности компания ДТЭК увеличит количество отключенных от электроэнергии клиентов: вместо одной очереди отключат две, сообщает Украинская правда.

Об это сообщает ДТЭК Киевские электросети в Facebook

"Дефицит мощности увеличивается и мы по требованию НЭК Укрэнерго вынуждены увеличивать количество отключенных клиентов, поэтому сейчас ограничения применяются для обеих очередей".

11 октября по распоряжению НЭК Укрэнерго ДТЭК временно ограничил электроснабжение части населенных пунктов 1-й очереди.

Отмечалось, что если у энергосистемы будет существовать дальнейшая потребность в стабилизации, будут отключать следующую очередь:

1 очередь - 6.00-10.00, 14.00-18.00 и 22.00-02.00,

2 очередь - 10.00-14.00, 18.00-22.00 и 02.00-06.00.

Если населенный пункт повторяется в нескольких очередях - это означает, что отключение будет касаться разных улиц.

При этом продолжительность отключения улицы не должна была превышать 4 часа.

В ДТЭК также призвали клиентов не включать мощные электроприборы (стиральные машины, бойлеры, кондиционеры, электрочайники и т.д.) во время утреннего и вечернего пиков потребления с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.

Напомним: