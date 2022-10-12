Шестой "Рамштайн". Чего ждать от встречи Украины с союзниками

Сегодня, 12 октября 2022 года, пройдет очередное заседание Контактной группы по обороне Украины. Шестая встреча пройдет после самых масштабных с начала российского вторжения ракетных ударов, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

Где пройдет шестой "Рамштайн"

Сегодняшняя встреча пройдет в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия) вместе с саммитом министров обороны стран-участниц Североатлантического альянса. Министерство обороны США подтвердила, что ее проведут глава Пентагона Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

"Они присоединятся к министрам обороны и главнокомандующим из почти 50 стран мира, чтобы обсудить продолжающуюся войну России в Украине и постоянную тесную координацию для обеспечения украинского народа средствами, необходимыми для защиты своей суверенной территории" , - добавили в Пентагоне.

Отметим, саммит министров обороны стран НАТО пройдет 12-13 октября. Впервые в качестве приглашенных гостей в нем примут участие представители Финляндии и Швеции.

Чего ждать от сегодняшней встречи

В конце сентября министр обороны Украины Алексей Резников и Остин обсуждали подготовку к сегодняшней встречи в формате "Рамштайн". Тогда украинский министр анонсировал хорошие новости.

А 10 октября на фоне самых масштабных ракетных атак с начала российского вторжения он заявил, что теперь союзникам понадобится меньше слов, чтобы понять потребности Украины.

"На этом фоне гораздо проще объяснять, зачем нам очень быстро нужно дополнительное оружие, прежде всего средства ПВО и ПРО. Наши специалисты доказали свое мастерство, сбив чуть ли не половину ракет и дронов-камикадзе. Предоставив силам обороны Украины больше средств, можно снизить уровень угрозы с воздуха. В ближайшие дни во время встреч в формате "Рамштайна" и в штаб-квартире НАТО потребуется меньше слов" , - отметил он и добавил, что российская сторона сама делает все, чтобы максимально расширить список законных целей для Украины.

Посол США при НАТО Джулиан Смит, анонсируя встречу "Рамштайн", намекнула, что контактная группа попытается удовлетворить украинские запросы. По ее словам, союзники находятся в постоянном контакте с официальным Киевом.

"Я не могу точно сказать, как будет выглядеть предстоящая помощь. Я могу сказать, что она будет продолжать поступать от Соединенных Штатов, а также от других стран-союзников по НАТО. Я не вижу, чтобы этот процесс останавливался, и он будет дальше развиваться" , - добавила она.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что сегодня будут обсуждаться первоочередные потребности Вооруженных сил Украины. Одной из тем обсуждений станут поставки ПВО.

"Системы ПВО очень важны, поскольку многие ракеты (в Украине, - ред.) были сбиты системами ПВО, которые предоставили страны НАТО. Но были сбиты не все, поэтому есть потребность в более эффективном ПВО. Это мы обсудим … как обеспечить поставки этих систем как можно быстрее, как обеспечить обучение, как обеспечить боекомплект для этих ПВО" , - подчеркнул он.

Вопрос вступления Украины в НАТО

Не исключено, что министры обороны стран НАТО могут обсудить заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс. По словам украинского посла Натальи Галибаренко, все страны участницы должны официально высказать свою позицию.

"Теперь это обсуждение будет проходить уже в рамках Североатлантического совета на разных уровнях" , - добавила она.

Первое обсуждение должны было пройти на уровне послов, второе - может пройти сегодня в Брюсселе. Отметим, президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление после того, как Россия фактически незаконно аннексировала территории четырех регионов.

Итоги предыдущего "Рамштайна"

Формат "Рамштайн" является международной конференцией союзников Украины. Свое название получил после первой встречи, которая прошла на авиабазе "Рамштайн" в Германии. На сегодня в числе участников более 50 стран НАТО и Европейского союза, а также страны Африки и Азии. Обычно в день встречи они объявляют о новых военных поставках и другой помощи.

По итогам сентябрьской конференции в Германии американская сторона подтвердила выделение пакета на 675 млн долларов, в который вошли гаубицы, боеприпасы для HIMARS, бронеавтомобили и патроны. Норвегия объявила о передаче противотанковых ракет Hellfire. А Великобритания - более 120 машин для перевозки спецтехники.

Впрочем, все детали таких встреч не раскрываются. По словам министра обороны Алексея Резникова, с пятой конференции все-таки вышли с планом разработать трехуровневую систему в сфере противовоздушной и противоракетной обороны.

"Мы сейчас не можем говорить обо всех деталях. Но среди важнейших приоритетов определено развитие трехуровневой системы ПВО/ПРО" , - говорил он в сентябре, отметив, что украинские военные уже завершают обучение на современном немецком ЗРК Iris-T, а также ожидаются поставки американских систем NASAMS.

Что обещают союзники

О том, что Украина остро нуждается в средствах защиты от воздушных атак, говорит последний разговор президента Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом. Пресс-служба Белого дома подтвердила планы Вашингтона оказывать дальнейшую поддержку.

"Президент Байден пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую для самообороны, включая передовые системы ПВО" , - говорится в сообщении.

Тем временем Германия обещает поставку системы IRIS-T и в общей сложности 100 танков из Греции и Словакии. А также на фоне угроз восточному флангу НАТО рассматривает создание новой бронетанковой пехотной бригады для переброски в Литву.

В Испании первые украинские военнослужащие начали проходить обучение тому, как обращаться с зенитно-ракетными комплексами Aspide. Это средство ПВО малой дальности, который применяется против самолетов, вертолетов, дронов и ракет на высоте до 6 км.

А Литва, например, выступает за то, чтобы все страны НАТО открыли свои запасы оружия для Украины. По мнению министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, сегодня страны-союзники не могут объяснять свои отказы в поставке оружия тем, что оно якобы слишком технологически сложное.