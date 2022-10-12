Генштаб: ВСУ отбили атаки возле семи населенных пунктов

За прошедшие сутки российские оккупанты осуществили пуски одной баллистической и двадцати восьми крылатых ракет, двадцать из которых были сбиты украинскими подразделениями противовоздушной обороны

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ﻿.

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках остановить контрнаступательные действия Сил обороны на отдельных направлениях и попытках наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях" , — отметили в ведомстве.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

"Лукашенко заявляет о готовности Республики Беларусь оказать помощь Российской Федерации в войне против Украины. Оборонно-промышленный комплекс Беларуси уже задействован в ремонте российской техники, поврежденной в ходе боевых действий. Кроме того, снята с хранения и отправлена в Белгородскую область первая партия из двадцати танков Т-72" , — сообщили в Генштабе.

На других направлениях противник совершал обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов:

на Северском направлении – Сеньковка Черниговской области и Середина-Буда, Нововасиловка и Сорокино Сумской области;

на Слобожанском направлении – Стрелка, Красное, Огурцово, Волчанские Хутора, Старица, Двухлетняя и Двухлетнее;

на Краматорском направлении – Первомайское, Ковалевка, Терны, Ямполевка, Торское, Серебрянка, Белогоровка и Северск;

на Бахмутском направлении – Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищиевка, Одрадовка, Опросное, Майорск Спорное и Яковлевка;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – Большая Новоселка, Нескучное, Малые Щербаки, Орехов и Красное.

На Южнобужском направлении противник продолжает обстрелы позиций украинских подразделений для сдерживания контрнаступления по всей линии столкновения. Огненное влияние испытали районы более двадцати населенных пунктов. В частности, Великое Артаково, Давыдов Брид, Благодативка, Сухой Пруд, Широкое, Терновые Поды, Солдатское, Правдино и Мирное.

По информации Генштаба, оккупанты в Херсонской области продолжают рейдерский захват сельскохозяйственных предприятий, проводят там инвентаризацию активов и перерегистрируют их на себя по российскому законодательству.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Первомайское и Красногоровка.

В результате успешных действий Сил обороны Украины и из-за обилия раненых, на временно оккупированных территориях Луганской области наблюдается дефицит медицинских работников, отметил Генштаб

"Чтобы пополнить штаты больниц, самопровозглашенное руководство региона направило ходатайство с просьбой о командировке медперсонала из центральных и восточных областей РФ" , - добавили в ведомстве.

Украинская авиация в течение суток нанесла пятнадцать ударов. Генштабом подтверждено поражение тринадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух систем противовоздушной обороны противника.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили двенадцать пунктов управления, семнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четыре боеприпаса, а также более двадцати других важных объектов врага.