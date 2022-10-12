ISW: Волны ракетных ударов по Украине не связаны со "стилем" Суровикина

Американский Институт исследования войны (ISW) утверждает, что стиль ведения войны новоназначенного командующего российской группировки Сергея Суровикина не объясняет волну массированных ракетных ударов по Украине 10-11 октября и вряд ли приведет к существенным изменениям в российских операциях, сообщает Украинская правда.

Кого бы ни назначили командующим театром военных действий, он должен был контролировать удары крылатыми ракетами 10 октября, которые, по данным украинской разведки, были запланированы еще 2 октября. Суровикин был назначен 8 октября.

Вероятно, российские военные чиновники координировали назначение Суровикина и ракетные удары по украинской критической инфраструктуре 10 октября, чтобы восстановить восприятие российского Министерства обороны. Оно явно заинтересовано в восстановлении своего общественного имиджа, и информационный эффект от ракетных ударов 10 октября и назначения Суровикина, героя экстремистского националистического российского информационного пространства, вероятно, призвано удовлетворить самые громкие голоса в этом пространстве.

Назначение Суровикина не приведет к дальнейшей "сириализации" российских операций в Украине, потому что боевое пространство в Украине принципиально отличается от боевого пространства в Сирии. Россия в Украине сталкивается с совершенно другими проблемами. Ей не удается достичь преимущества в воздухе и поэтому она не может начать такие "ковровые бомбардировки" по всей Украине, которые она проводила в Сирии.

Поэтому маловероятно, что роль Суровикина приведет к фундаментальным изменениям в российских операциях в Украине до тех пор, пока западные сторонники Украины будут продолжать поставлять Киеву средства ПВО.

ISW пишет, что частью российского способа ведения войны стало пренебрежение международным правом и энтузиазм к жестокому обращению с гражданскими.