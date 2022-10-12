ОВА: оккупанты выпустили по Никополю более 100 снарядов

Ночью на Никополь оккупанты выпустили более 100 снарядов. В результате вражеской атаки ранен ребенок. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Враг семь раз накрыл район огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии. На мирный Никополь выпустил более 100 снарядов! Один из них прилетел прямо в частный дом. Ранил 6-летнюю девочку и ее маму. Они и еще одна пострадавшая из-за атаки женщина сейчас в больнице. Состояние тяжелое" , - сообщил Резниченко.

В городе повреждено более трех десятков многоэтажек и частных домов, газопроводов и линий электропередач. Также повреждены два предприятия, два садика, школа, магазины и офис благотворительной организации.

В Марганецкой и Мировской общинах обошлось без пострадавших.

Масштабы разрушений уточняются.