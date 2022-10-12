Резников: Украина получила немецкую систему ПВО IRIS-T

Министр обороны Алексей Резников сообщил﻿, что Украина уже получила из Германии первую систему противовоздушной обороны IRIS-T.

"Новая эра противовоздушной обороны началась в Украине. IRIS-T из Германии уже здесь. На подходе американские NASAMS. Это только начало. И нам нужно больше. Нет сомнений, что Россия является террористическим государством. Существует моральный долг защитить небо над Украиной, чтобы спасти наших людей" , - написал он.

Немецкие СМИ во вторник сообщили, что Германия передала Украине первый из четырех обещанных зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM. Поставка следующих трех систем планируется в следующем году.

Наземная система противовоздушной обороны IRIS-T SLM прежде всего предназначена для защиты гражданского населения путем отражения воздушных атак российской армии. Она считается одной из самых совершенных систем ПВО, которых даже нет на вооружении Бундесвера.