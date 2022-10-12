Резников: Украина получила систему ПВО IRIS-T и 4 комплекса HIMARS

Министр обороны Алексей Резников сообщил﻿, что Украина уже получила из Германии первую систему противовоздушной обороны IRIS-T.

"Новая эра противовоздушной обороны началась в Украине. IRIS-T из Германии уже здесь. На подходе американские NASAMS. Это только начало. И нам нужно больше. Нет сомнений, что Россия является террористическим государством. Существует моральный долг защитить небо над Украиной, чтобы спасти наших людей" , - написал он.

Немецкие СМИ во вторник сообщили, что Германия передала Украине первый из четырех обещанных зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM. Поставка следующих трех систем планируется в следующем году.

Наземная система противовоздушной обороны IRIS-T SLM прежде всего предназначена для защиты гражданского населения путем отражения воздушных атак российской армии. Она считается одной из самых совершенных систем ПВО, которых даже нет на вооружении Бундесвера.

Также, по словам министра, Украина получила от Соединенных Штатов еще четыре реактивных артиллерийских системы HIMARS.