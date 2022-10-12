FT: Украина переместила часть ПВО к фронту, уменьшив защиту регионов

Украина транспортировала часть своих систем ПВО на юг и восток в рамках успешного контрнаступления, уменьшив тем самым защиту инфраструктуры в других регионах. Об этом, со ссылкой на ﻿﻿Financial Time, сообщает Украинская правда.

По словам высокопоставленного западного чиновника, в рамках успешных контрнаступлений на востоке и юге страны Украина уже переместила часть своих систем противовоздушной обороны ближе к линии фронта, чтобы прикрыть своих военных, сократив тем самым количество ПВО, доступных для защиты гражданских районов.

FT отмечает, что речь идет о сбалансировании приоритетов между защитой гражданских районов и солдат, воюющих на передовой.

Советник по вопросам обороны, на которого ссылается FT, подчеркнул, что проблемой является размер украинских территорий: "Проблема не столько в том, что Украина не имеет никакой противовоздушной обороны. А в том, что Украина не имеет достаточно сил для защиты такой большой страны, а ракеты могут прилететь со многих направлений".

Другой чиновник также отметил, что Украина имеет ограниченное количество высокоточных систем ПВО большой дальности и их количество необходимо увеличить.