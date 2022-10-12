В Польше заявили о разгерметизации на нефтепроводе "Дружба"
На польском участке нефтепроводе "Дружба" произошла разгерметизация. Об этом сообщил оператор участка компания PERN.
"Во вторник поздним вечером автоматические системы PERN обнаружили разгерметизацию трубопровода "Дружба" на одной из двух ниток западного участка трубы", — говорится в сообщении компании.
Разгерметизация была обнаружена на участке трубы примерно в 70 километрах от центрального польского города Плоцк.
Как пояснили в компании, по этому участку нефть поступает в Германию. На данный момент причины происшествия неизвестны.
Давление в поврежденной трубе было немедленно отключено. Вторая нитка нефтепровода работает без изменений.