В Польше заявили о разгерметизации на нефтепроводе "Дружба"

На польском участке нефтепроводе "Дружба" произошла разгерметизация. Об этом сообщил оператор участка компания PERN﻿.

"Во вторник поздним вечером автоматические системы PERN обнаружили разгерметизацию трубопровода "Дружба" на одной из двух ниток западного участка трубы" , — говорится в сообщении компании.

Разгерметизация была обнаружена на участке трубы примерно в 70 километрах от центрального польского города Плоцк.

Как пояснили в компании, по этому участку нефть поступает в Германию. На данный момент причины происшествия неизвестны.

Давление в поврежденной трубе было немедленно отключено. Вторая нитка нефтепровода работает без изменений.