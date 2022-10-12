В Британии арестовали бизнесмена, помогавшего Дерипаске обходить санкции

В Великобритании задержали бизнесмена Грэма Бонэм-Картера, сообщило вечером во вторник Министерство юстиции США. Американское следствие подозревает, что он помогал российскому миллиардеру Олегу Дерипаске обходить санкции, сообщает Лига.Бизнес.

США намерены потребовать экстрадиции задержанного.

Следствие считает, что Бонэм-Картер осуществлял платежи за американскую недвижимость Дерипаски и пытался нелегально вывезти принадлежащие российскому олигарху произведения искусства из США за границу.

По данным следствия, в 2021 году Бонэм-Картер перевел около $1 млн с российского банковского счета компании, которую он контролировал от имени Дерипаски, на банковский счет в Нью-Йорке для компании Gracetown Inc, управляющей жилой недвижимостью Дерипаски в США.

Бонэм-Картеру инкриминируют три уголовных правонарушения: сговор с целью нарушения и обхода санкций США, нарушение санкционного законодательства и мошенничество с использованием электронных средств.

Каждое из них предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

62-летний британец работает на Дерипаску с 2003 года и, среди прочего, управлял имениями олигарха в Великобритании и Евросоюзе, включая дом на Белгрейв-сквер в Лондоне.

Даже после введения санкций против Дерипаски Бонэм-Картер продолжил работать на олигарха и в своих электронных письмах называл его "боссом".