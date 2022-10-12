Генштаб: РФ потеряла на войне с Украиной более 63 тысяч солдат

Генштаб: РФ потеряла на войне с Украиной более 63 тысяч солдат
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

В Генеральном шт﻿абе ВСУ отметили﻿, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника.

"Цифры будут скорректированы и опубликованы отдельно, в течение дня. Завтра, к уже скорректированным цифрам будут добавлены потери врага за предыдущие сутки. Спасибо за понимание. Сейчас информация публикуется по обычному алгоритму - добавлены потери врага за предыдущие сутки", - отметили в ГШ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.10 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 63 380 (+270) человек ликвидировано,
  • танков - 2505 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 5181 (+19) ед,
  • артиллерийских систем - 1507 (+11) ед,
  • РСЗО - 355 (+2) ед,
  • средств ПВО - 182 (+1) ед,
  • самолетов - 268 (+0) ед,
  • вертолетов - 235 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1129 (+15),
  • крылатых ракет - 315 (+20),
  • кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3927 (+11) ед,
  • специальной техники - 136 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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