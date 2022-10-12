Генштаб: РФ потеряла на войне с Украиной более 63 тысяч солдат

В Генеральном шт﻿абе ВСУ отметили﻿, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника.

"Цифры будут скорректированы и опубликованы отдельно, в течение дня. Завтра, к уже скорректированным цифрам будут добавлены потери врага за предыдущие сутки. Спасибо за понимание. Сейчас информация публикуется по обычному алгоритму - добавлены потери врага за предыдущие сутки" , - отметили в ГШ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.10 ориентировочно составили:

личного состава - около 63 380 (+270) человек ликвидировано,

танков - 2505 (+1) ед,

боевых бронированных машин - 5181 (+19) ед,

артиллерийских систем - 1507 (+11) ед,

РСЗО - 355 (+2) ед,

средств ПВО - 182 (+1) ед,

самолетов - 268 (+0) ед,

вертолетов - 235 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1129 (+15),

крылатых ракет - 315 (+20),

кораблей/катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3927 (+11) ед,

специальной техники - 136 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.