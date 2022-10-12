Байден не видит смысла встречаться с Путиным на саммите G20

Президент США Джо Байден не видит смысла проводить встречу с российским диктатором Владимиром Путиным на саммите G20 в Индонезии в следующем месяце.﻿ Об этом, со ссылкой на слова американского президента в интервью CNN, пишет Руслан Гаращенко, РБК-Украина.

По словам Байдена, он не видит "веских причин" для встречи с Путиным. Однако он не исключил такую возможность и заявил, что переговоры будут зависеть от предмета разговора.

"Это будет зависеть от того, о чем именно он хочет поговорить" , - сказал Байден, добавив, что если Путин захочет обсудить заключенную в тюрьму звезду американского баскетбола Бритни Гринер, то он будет открыт для беседы.

"Он действовал жестоко. Я думаю, что он совершил военные преступления. И поэтому я не вижу смысла встречаться с ним сейчас" , - пояснил Байден.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит проблем для участия Путина в саммите G20.

Официальные лица США, в свою очередь, не планируют бойкотировать Россию во время встреч G20.