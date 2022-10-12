ОК "Юг": ВСУ освободили 5 населенных пунктов в Херсонской области

Вооруженные силы Украины освободили еще пять населенных пунктов в Херсонской области. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Подразделения оккупационных войск сосредотачивают основные усилия на удержании захваченных территорий и сдерживании украинских наступательных действий, отмечается в сообщении.