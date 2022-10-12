ГУР ответило на обвинение ФСБ в подрыве моста

Главное управление разведки Минобороны Украины назвало "ерундой" обвинение ФСБ в организации взрыва на Крымском мосту. Такое заявление в комментарии "Суспільному"﻿ сделал представитель пресс-службы ГУР МО Андрей Юсов.

"Вся деятельность ФСБ и Следственного комитета РФ — ерунда. Это фейковые структуры, обслуживающие режим Путина, поэтому комментировать их очередные заявления мы не будем" , — сказал он.

Ранее в России заявили, что организацией подрыва Крымского моста занимался глава украинской разведки Кирилл Буданов и сотрудники ГУР.

Напомним, утром 6 октября на Крымском мосту произошел взрыв, в результате чего мост был поврежден.