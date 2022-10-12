Столтенберг: НАТО изменит акцент в поставках вооружений Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду призвал государства Альянса предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны для защиты городов от ракетных обстрелов России, сообщает Украинская правда.

Об этом он сказал, прибыв на министерскую встречу государств Альянса в Брюсселе.

"Мы рассмотрим, как увеличить поддержку Украины, и главным приоритетом будет усиление противовоздушной обороны Украины" , - сказал Столтенберг.

"Я приветствую то, что союзники НАТО предоставляют системы ПВО. Это чрезвычайно важно. И я приветствую недавнее объявление Германии и доставку немецкой системы противовоздушной обороны в Украину. Я думаю, мы все увидели, почему это так важно. Ужасные атаки против украинских городов, убитые гражданские, разрушенная критическая гражданская инфраструктура, серьезные атаки на энергетическую систему накануне зимы" , - отметил генсек НАТО.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в большем количестве различных типов систем для защиты своего неба.

"Все это демонстрирует насущную потребность в большем количестве средств противовоздушной обороны для Украины. Союзники предоставляли системы ПВО, но нужно больше. Нужны различные типы систем ПВО - малой дальности, большой дальности, системы ПВО против баллистических ракет, крылатых ракет, дронов, различных систем для различных задач" , - сказал Столтенберг.

Он добавил, что Украина - крупная страна с большим количеством городов, поэтому нужно усилить поддержку, чтобы Украина могла защитить больше гражданских.