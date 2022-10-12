Во Львове полностью восстановили свет и воду
Во Львове после обстрела полностью возобновили подачу электроэнергии и воды. Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.
"По состоянию на утро в городе полностью восстановлена подача электроэнергии и водоснабжения. Мэрия благодарит все службы, работавшие над восстановлением", - говорится в сообщении.
Отмечается, что общественный транспорт также курсирует в обычном режиме.
Напомним, вчера российские войска повторно обстреляли два объекта энергетической инфраструктуры. В результате ракетного удара 30% Львова остались без электроэнергии, также были перебои с водоснабжением.