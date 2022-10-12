Германия продолжает получать российскую нефть через "Дружбу"

Германия продолжает получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба", на котором ранее была обнаружена утечка.﻿ Об этом, со ссылкой на пресс-секретаря немецкого Министерства экономики, сообщает Экономическая правда.

"Безопасность поставок в Германии в настоящее время гарантирована" , - заявила представитель Минэкономики.

"Два нефтеперерабатывающих завода, в Шведте и Лойне, пока продолжают получать сырую нефть" , - сказала она.

"Дружба" поставляет нефть на ключевой немецкий нефтеперерабатывающий завод в Шведте, который немецкое правительство национализировало у российских акционеров в прошлом месяце. Завод готовится к тому, чтобы прекратить получать нефть из страны в конце этого года.

Сам оператор трубопровода в Польше ранее сообщил, что "находится в постоянном контакте с немецкими партнерами", а поставки осуществляются с учетом технических возможностей.