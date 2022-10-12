Германия продолжает получать российскую нефть через "Дружбу"
Германия продолжает получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба", на котором ранее была обнаружена утечка. Об этом, со ссылкой на пресс-секретаря немецкого Министерства экономики, сообщает Экономическая правда.
"Безопасность поставок в Германии в настоящее время гарантирована", - заявила представитель Минэкономики.
"Два нефтеперерабатывающих завода, в Шведте и Лойне, пока продолжают получать сырую нефть", - сказала она.
"Дружба" поставляет нефть на ключевой немецкий нефтеперерабатывающий завод в Шведте, который немецкое правительство национализировало у российских акционеров в прошлом месяце. Завод готовится к тому, чтобы прекратить получать нефть из страны в конце этого года.
Сам оператор трубопровода в Польше ранее сообщил, что "находится в постоянном контакте с немецкими партнерами", а поставки осуществляются с учетом технических возможностей.