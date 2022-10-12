Сервисный центр МВД возобновил работу, но пока не во всех регионах. Об этом сообщает пресс-служба центра.

"Мы работаем снова. Наши работники оперативно налаживают систему баз данных, чтобы люди могли получать государственные услуги. Правда, не все регионы могут возобновить работу, ведь до сих пор есть проблемы с электроснабжением. О работе каждого отдельного сервисного центра МВД ищите на наших региональных Фейсбук-страницах" , - говорится в сообщении.

В МВД подчеркнули, что во время воздушной тревоги обслуживание немедленно приостанавливается, а посетителям предлагается последовать в укрытие.

Напомним, сегодня МВД сообщили о приостановке услуг по выдаче водительских удостоверений и регистрации автомобилей. Это объяснили перебоями в подаче электроэнергии.