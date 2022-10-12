Глава Пентагона: украинские войска изменили динамику этой войны
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что украинские войска при поддержке предоставленного Западом вооружения изменили динамику войны, сообщает Европейская правда.
Об этом он сказал, открывая заседание в формате "Рамштайн" в среду в Брюсселе.
"Путин пытается мобилизовать больше сил и заявить о принадлежности суверенных территорий Украины к России. Он бросается на гражданские цели и инфраструктуру в украинских городах. Он использует безответственные угрозы и риторику", - сказал Остин.
Однако, по его словам, украинские войска снова и снова демонстрируют изменение ситуации на поле боя благодаря предоставленному партнерами вооружению.
"Когда мы встречались в сентябре, мы все наблюдали, как Украина достигла чрезвычайных достижений на поле боя. Несмотря на новые нападения Путина, украинские силы изменили динамику этой войны. Они освободили сотни городов от российской оккупации и вернули тысячи километров квадратных своей земли. Эти победы принадлежат украинским солдатам. Однако помощь по безопасности контактной группы, тренировки и усилия по поддержке были жизненно важными. Мы осуществили огромный прогресс, работая вместе, и поскольку война изменилась - изменилась и миссия этой контактной группы", - отметил глава Пентагона.
По его словам, нападения России только усиливают решимость союзников в помощи Украине.
Кроме заседания группы в формате "Рамштайн", в Брюсселе также пройдет встреча министров обороны стран НАТО. По словам генсека Йенса Столтенберга, усиление противовоздушной обороны Украины станет топ-приоритетом встречи.