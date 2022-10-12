Укрэнерго призывает экономить электричество не только вечером, но и утром

В Укрэнерго призывают украинцев экономить электроэнергию не только вечером, но и утром.

В Укрэнерго отмечают, что с восьми утра 12 октября потребление выросло на 6% в сравнении с данными вчерашнего дня. Поэтому пришлось ограничить поставки в нескольких областях.

"Сейчас главная причина ограничений потребителей - необходимость снизить нагрузку на магистральные сети, чтобы у ремонтников Укрэнерго было время отремонтировать оборудование, поврежденное мощными ракетными обстрелами. Следовательно, чем больше будет потребление, тем больше будет ограничений" , - говорится в сообщении.

В Укрэнерго добавили, что разумное электропотребление "должно касаться не только вечерних часов, но и утра".

"Мы не призываем не включать свет и электроприборы весь день, но просим относиться к электропотреблению здраво утром - с 8 до 11 часов и вечером - с 17 до 23 часов.

Наименьший уровень потребления электроэнергии – ночью. Поэтому тогда лучше пользоваться обогревателями, стиральными машинами, включать бойлеры, посудомойки и другие энергозатратные приборы.