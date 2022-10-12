РосСМИ: на оккупированной Херсонщине подорвали коллаборанта из Белозерки
Российские пропагандистские СМИ сообщили, что на так называемого заместителя главы администрации поселка городского типа Белозерка оккупированной Херсонщины Андрея Кошелева было совершено покушение, но он остался жив, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщило российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости".
Местные коллаборационисты говорят, что был "подрыв", состояние Кошелева оценивают как стабильное, его жизни пока ничего не угрожает.
Что предшествовало:
- В начале июля сообщалось, что из-за тотального сопротивления оккупантам в Херсонской области руководство захватчиков передвигается с охраной, в бронированных машинах и бронежилетах.
- В июле представители оккупационной "власти" Херсонской области заявляли о предотвращении покушения на гауляйтера Владимира Сальдо.
- 11 июля сообщалось, что в оккупированном россиянами Мелитополе Запорожской области была попытка покушения на коллаборанта России Андрея Сигуту.
- 6 августа российские пропагандистские СМИ сообщили о покушении на назначенного оккупантами так называемого "заместителя начальника ВГА" оккупированной Новой Каховки Херсонской области Виталия Гуру.