МАГАТЭ: питание на ЗАЭС возобновлено, но ситуация остается ненадежной

Внешнее питание Запорожской АЭС возобновлено, но ситуация остается ненадежной, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, сообщает Новое время.

"Мне сообщила наша команда на месте, что внешнее питание ЗАЭС возобновлено" , — пишет он в Twitter.

Гросси со ссылкой на оператора ЗАЭС сообщил, что сбой в работе станции, который произошел утром в среду, 12 октября, был вызван обстрелом на дальней подстанции и ситуация остается «ненадежной».

"Нам нужна охранная зона как можно скорее" , — добавил Гросси.

Ранее стало известно, что Запорожская АЭС оказалась полностью обесточена во второй раз за последние пять дней. В Энергоатоме утверждали, что АЭС была обесточена из-за российских ракетных обстрелов.

Ночью в субботу, 8 октября, из-за очередного обстрела российскими войсками была повреждена последняя линия связи ЗАЭС, в результате чего была станция полностью обесточена.

9 октября украинские специалисты отремонтировали и ввели в работу высоковольтную линию связи 750 кВ оккупированной Запорожской АЭС, которая была повреждена в результате обстрелов РФ.