ООН проводит дебаты по резолюции насчет Украины: трансляция

Генеральная ассамблея ООН в среду, 12 октября, проводит обсуждения по резолюции насчет осуждения попыток аннексии временно оккупированных территорий Украины Россией, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит трансляция заседания.

В ходе заседания делегаты проводят дебаты по резолюции "Территориальная целостность Украины: соблюдение принципов Устава Организации Объединенных Наций", соавторами которой являются десятки стран.

Документом предлагается осудить проведение так называемых "референдумов" на оккупированных территориях Украины, в нем также содержится требование к России "немедленно и безоговорочно отменить свои решения от 21 февраля и 29 сентября 2022 года, касающиеся статуса отдельных районов Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины".

После дебатов состоится голосование по резолюции. Представители РФ предлагали сделать его тайным, но Генассамблея не поддержала такую инициативу страны-агрессора.

Стоит заметить, что ранее проект резолюции подобного содержания рассматривали в рамках Совета безопасности ООН, но Россия наложила на него вето. В Генассамблее подобного права ни у кого нет.

Напомним, ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что аннексия Россией украинских территорий не может быть признана, поскольку это противоречит уставу Организации.