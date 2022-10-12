Bloomberg: США рассматривают полный запрет на импорт российского алюминия

Белый дом рассматривает полный запрет на российский алюминий в ответ на эскалацию Россией войны в Украине. Металл долгое время было защищено от санкций из-за его важности во всем, от автомобилей и небоскребов до iPhone, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников, Белый дом рассматривает три варианта: прямой запрет, повышение тарифов до уровня, настолько высокого, что они могли бы стать эквивалентом запрета, или санкции против компании производителя "Русал" российского олигарха Олега Дерипаски.

"Такой шаг повлиял бы на широкомасштабные последствия для мирового рынка алюминия, потенциально заставив потребителей в США и других странах поспешно искать металл на замену" , - пишет агентство.

Мировые цены на алюминий подскочили после новостей о возможном запрете.

Так, цены на алюминий на Лондонской бирже металлов подорожали на 7,3%, достигнув наибольшего внутридневного роста почти за две недели на фоне опасений, что такой шаг приведет к ограничению доступности.

Россия является вторым в мире производителем алюминия после Китая, который имеет решающее значение для большинства отраслей тяжелой промышленности.

Только в США российские поставки традиционно составляют около 10% от общего объема импорта алюминия, а данные показывают, что Россия была третьим крупнейшим экспортером в США в августе.

Запрет рассматривается в ответ на ракетные атаки России по Киеву и другим украинским городам на этой неделе, которые повредили ключевую инфраструктуру и гражданские объекты.

Белый дом, Министерство торговли США и пресс-служба Rusal не ответили на запросы комментариев.

Администрация Байдена в начале войны сдержала санкции против российского алюминия, опасаясь, что это может помешать мировым поставщикам, говорили источники.

"Но поскольку война длится уже восьмой месяц, остается меньше продуктов, которые союзники США и Украины могут запретить в ответ на эскалацию со стороны России. Дискуссия в Белом доме продолжается уже несколько недель". "Русал" и другие российские компании заявили, что запрет дестабилизирует рынки металла по всему миру" , – резюмирует агентство.

Лондонская биржа металлов, крупнейшая биржа промышленных металлов в мире, на прошлой неделе запустила документ для обсуждения, чтобы определить, следует ли запретить российский металл на бирже.