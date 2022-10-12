Народ Украины и Зеленского выдвинули на премию им. Сахарова

Народ Украины и президент Владимир Зеленский выдвинуты на премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европарламента.

Перечень номинантов 2022 года:

храбрый украинский народ в лице президента Владимира Зеленского (выдвинула Европейская народная партия (EPP);

народ Украины ("Обновляя Европу" (Renew Europe) и Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D);

лично президент Украины Владимир Зеленский (Европейские консерваторы и реформисты (ECR);

Комиссия по установлению истины в Колумбии;

бразильская активистка Соня Гуахахара;

журналистка телеканала Al Jazeera, погибшая в мае 2022 года Ширин Абу Акле;

основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.

Европейская народная партия отмечает, что полномасштабная неспровоцированная агрессивная война России против Украины наносит огромный ущерб украинскому народу. При этом украинский народ защищает свои дома, суверенитет, независимость и территориальную целостность, а также свободу, демократию, верховенство закона и европейские ценности.

S&D и Renew Europe номинировали народ Украины, подчеркнув роль отдельных лиц, представителей инициатив гражданского общества и государственных и общественных институтов. В номинации, в частности, указаны ГСЧС, освобожденная из плена парамедик Юлия "Тайра" Паевская, правозащитница Александра Матвийчук ("Центр гражданских свобод"), Движение гражданского сопротивления "Жовта стрічка"; мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

ECR номинировали президента Украины Владимира Зеленского, назвав его олицетворением мужества украинского народа и отметив его отвагу, стойкость и преданность своему народу и европейским ценностям.

Напомним, нобелевскую премию мира получили правозащитники из Украины "Центр гражданских свобод", белорусский адвокат Алесь Беляцкий и российская правозащитная организация "Мемориал".