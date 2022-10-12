Spiegel: НАТО не считает, что Беларусь готова вступить в войну против Украины
НАТО не видит признаков того, что Беларусь намерена активно участвовать в войне России против Украины, несмотря на размещение войск на украинской границе, сообщает Новое время.
Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на неназванного представителя Альянса.
По данным чиновника, Альянс по-прежнему считает, что белорусский диктатор Александр Лукашенко не хочет официально вступать в войну. В качестве возможной причины источник назвал угрозу санкций со стороны Запада.
"Я не думаю, что у нас должны быть сомнения в том, что Лукашенко понимает, что вся сила санкций, введенных против России, будет применена и к Беларуси, если белорусские вооруженные силы будут участвовать в операции против Украины такими же образом", — сказал он.
Ранее Лукашенко заявлял, что его режим договорился с режимом Владимира Путина о развертывании региональной группировки войск на границе с Украиной.
Президент Владимир Зеленский во время обращения к лидерам Большой семерки во вторник, 11 октября, предложил направить на границу Украины и Беларуси международную миссию, чтобы исключить возможность провокаций.