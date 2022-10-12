ОВА: в октябре ВСУ освободили почти три десятка населенных пунктов на Херсонщине

В октябре Силы обороны Украины освободили от российских оккупантов 29 населенных пунктов в Херсонской области. С начала войны Украина вернула под свой контроль 79 населенных пунктов региона, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил глава Херсонской областной администрации Ярослав Янушевич в эфире "Суспильного".

"В Херсонской области от российских захватчиков на сегодняшний день у нас освобожденных, подтвержденых 75 населенных пунктов. Только за октябрь Вооруженные силы Украины вернули под сине-желтый флаг 29 населенных пунктов" , — сказал он.

Янушевич отметил, что под контроль Украины вернулись, в частности, Нововасиловка, Новогригоровка, Новокаменка, Трифоновка, Красное, а также Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Большая и Малая Александровка, Давыдов Брод, Нововоскресенское, Новогригоровка, Петропавловка.

Глава областной администрации также добавил, что ситуация в освобожденных населенных пунктах просто ужасная. Оккупанты разрушили многие дома, больницы, школы, детские сады, газопроводы, котельные и линии электропередач.