Укрэнерго: в Киеве и центральных областях стабилизировали энергопитание

В Киеве и центральных областях Украины стабилизировали энергопитание. Есть большая вероятность того, что принудительных отключений света сегодня можно будет избежать, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Чтобы миновать принудительные ограничения необходимо, чтобы уровень потребления в энергосистеме перестал расти.

Поэтому украинцев призывают подходить к потреблению электроэнергии бережливо - выключать лишние электроприборы утром и вечером, когда потребление электроэнергии самое большое. Это позволит снизить нагрузку на сети и облегчит работу возобновляющих их энергетиков.

Отмечается, что массированные обстрелы Украины повредили немало энергетического оборудования. Масштабы и сложность повреждений в разных регионах отличаются, поэтому где-то нужно больше времени на восстановление. Из-за этого графики аварийных ограничений остаются в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

Напомним, дополнительное ограничение потребления электроэнергии может потребоваться на протяжении нескольких дней.

К тому же украинцев просили ограничить потребление электроэнергии утром и вечером, а также не пользоваться несколькими мощными приборами одновременно.