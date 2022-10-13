ISW: Москва перебросила в Украину иранских военных
По данным американского Института исследования войны (ISW), россияне перебросили на оккупированные территории Украины связанных с Корпусом стражей исламской революции иранских военнослужащих, чтобы научить российских военных пользоваться дронами Shahed-136, сообщает Украинская правда.
ISW со ссылкой на Центр национального сопротивления сообщил, что российские войска привезли неустановленное количество иранских инструкторов в Джанкой в Крыму, Железный Порт и Гладовцы в Херсонской области для обучения российских войск использованию ударных беспилотников. Центр заявил, что иранские инструкторы непосредственно контролируют запуск "Шахедов" по гражданским объектам в Украине, в том числе в Николаевской и Одесской областях.
КСИР, предположительно, является основным оператором иранских беспилотников, поэтому эти иранские инструкторы могут быть сотрудниками КСИР или связанными с ним лицами.
Ключевые выводы аналитиков ISW
- Россия активизирует усилия по созданию информационных условий для ложного изображения Украины как террористического государства, чтобы отклонить недавние призывы объявить РФ террористическим государством.
- Российские силы могли перебросить персонал, связанный с иранским Корпусом стражей исламской революции, в оккупированные районы Украины для обучения военных использованию беспилотников.
- Российские источники утверждали, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции в направлении Сватово и Кременной. Российские войска продолжают оборонительные действия в этом районе.
- Украинские силы проводят наземные атаки на северо-западе и западе Херсонской области.
- Российские войска провели наземные атаки в районе Бахмута и Авдеевки.
- Российские силы, вероятно, усиливают линию фронта в западной части Запорожской области.
- Российские военные продолжают сталкиваться с проблемами оснащения отдельных российских солдат основным личным снаряжением.
- Российские и оккупационные власти продолжают применять принудительные меры в отношении жителей оккупированных территорий.