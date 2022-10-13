ISW: Москва перебросила в Украину иранских военных

По данным американского Института исследования войны (ISW), россияне перебросили на оккупированные территории Украины связанных с Корпусом стражей исламской революции иранских военнослужащих, чтобы научить российских военных пользоваться дронами Shahed-136, сообщает Украинская правда.

ISW со ссылкой на Центр национального сопротивления сообщил, что российские войска привезли неустановленное количество иранских инструкторов в Джанкой в Крыму, Железный Порт и Гладовцы в Херсонской области для обучения российских войск использованию ударных беспилотников. Центр заявил, что иранские инструкторы непосредственно контролируют запуск "Шахедов" по гражданским объектам в Украине, в том числе в Николаевской и Одесской областях.

КСИР, предположительно, является основным оператором иранских беспилотников, поэтому эти иранские инструкторы могут быть сотрудниками КСИР или связанными с ним лицами.

Ключевые выводы аналитиков ISW