Британская разведка: Россия готовится к боям в Херсоне

После отступления примерно на 20 км севернее Херсона в начале октября российские войска, вероятно, пытаются закрепить новую линию фронта к западу от села Милово, считают в разведке Великобритании, сообщает Зеркало недели.

Уже некоторое время вдоль этой линии продолжаются тяжелые бои, особенно на западном фланге, где продвижение украинцев означает, что войска России больше не защищены рекой Ингулец. Большинство российских войск на этой линии фронта являются недоукомплектованными частями ВДВ.

"В последние дни российские оккупационные власти, вероятно, приказали готовиться к эвакуации части мирных жителей Херсона. Вероятно, они предполагают распространение боевых действий на город Херсон" , - отмечают в британской разведке.