Украинцам рассказали, когда начнется отопительный сезон

Отопительный сезон для жилого фонда планируют начать в конце октября, если не будет похолодания раньше. Об этом сообщил министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов в эфире телемарафона, сообщает УНН.

"Отопительный сезон начнется вовремя, без всяких переносов и изменений" , - сказал Чернышов. ﻿

"Что касается жилого фонда, то в большинстве городов мы в конце октября планируем начать поставки тепла. Если будет холодно до того - мы начнем раньше, в соответствии с температурными показателями" , - отметил чиновник. ﻿

Он напомнил, что отопительный сезон начинается, как только в течение 3 дней среднесуточная температура будет ниже +8°C.

Сейчас, по его словам, в 9 регионах уже началось подключение социальных учреждений к теплоснабжению, это прежде всего медицинские учреждения, родильные дома, там, где это нужно сделать в первую очередь.