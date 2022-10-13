Украина получила $1,3 млрд экстренного финансирования МВФ

Украина получила от Международного валютного фонда 1,3 млрд. долларов дополнительного экстренного финансирования. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Денежные средства будут направлены на финансирование первоочередных потребностей: усиление обороноспособности, выплату пенсий, социальные программы и поддержку экономики.

Всего МВФ предоставил Украине 2,7 млрд долларов с начала полномасштабной войны.