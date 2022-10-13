Украина получила $1,3 млрд экстренного финансирования МВФ
Украина получила от Международного валютного фонда 1,3 млрд. долларов дополнительного экстренного финансирования. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Денежные средства будут направлены на финансирование первоочередных потребностей: усиление обороноспособности, выплату пенсий, социальные программы и поддержку экономики.
Всего МВФ предоставил Украине 2,7 млрд долларов с начала полномасштабной войны.
"Также в ближайшее время мы с Фондом приступим к подготовке над новой специальной программой, которая заработает в следующем году", - написал Шмыгаль.