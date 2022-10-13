Пентагон ожидает, что наступление ВСУ будет продолжаться всю зиму

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в Минобороны США ожидают, что контрнаступление Сил обороны будет продолжаться всю зиму. В ходе брифинга по итогам шестой встречи в формате "Рамштайн" он отметил, что поле боя в Украине остается динамичным, сообщает Зеркало недели.

Остин добавил, что зима - всегда сложный вызов в вопросе боевых действий, однако союзники готовы помогать Украине, чтобы ВСУ эффективно выполняли свою работу в этот период.

"Я ожидаю, что Украина будет продолжать делать все возможное в течение всей зимы, чтобы вернуть себе свою территорию и быть эффективной на поле боя. И мы собираемся сделать все возможное, чтобы убедиться, что у них есть все необходимое для эффективной работы" , - сказал Остин.

Он напомнил и о недавнем успешном наступлении украинских военных на востоке и юге, где россияне потеряли много оккупированных территорий.