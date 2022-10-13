Зеленский ответил на петицию об отмене безвиза с Беларусью

Петиция об отмене безвизового режима с Беларусью набрала более 25 тыс. голосов. Президент Владимир Зеленский уже ответил на нее.

На сайте ОП отмечается, что граница Украины с Беларусью закрыта на въезд для граждан Беларуси и других иностранцев в соответствии с распоряжением Кабмина от 26 февраля 2022 года.

Таким образом, на границе с Беларусью работает только один пункт пропуска на Волыни, где осуществляется оформление украинцев, возвращающихся на территорию Украины.