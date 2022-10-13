ОВА: дроны-камикадзе нанесли удары по инфраструктуре в Киевской области
Сегодня, 13 октября, Россия совершила атаку на Киевскую область. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
"В одной из общин области есть три удара вражеских дронов-камикадзе по объекту инфраструктуры. Из-за этого поднялся пожар. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар был локализован, открытый огонь отсутствует.
Кулеба также призвал местных жителей не распространять фото и видео прилетов.