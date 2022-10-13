Укрэнерго: веерных отключений электроэнергии сегодня не запланировано

Укрэнерго стабилизировало энергоснабжение во всех областях Украины, поэтому сегодня веерных отключений электроэнергии не будет. Об этом сообщил глава компании Владимир Кудрицкий.

"Вчера вечером в Киеве, области и всем центральном регионе не применялись диспетчерские ограничения. С 19:55 были сняты ограничения в северо-восточных областях нашего государства. В течение сегодняшнего дня ни утром, ни вечером введение графиков аварийных отключений пока не планируется" , - написал он.﻿

Отмечается, что это стало возможным и потому, что украинские граждане вечером экономно потребляли электроэнергию.

"Мы продолжаем повышать надежность работы наших сетей. Будут ли ограничения в дальнейшем зависит прежде всего от того, не будет ли новых обстрелов и разрушений" , - отметил Кудрицкий.

Хотя ситуация стабилизирована, все же остается рекомендация уменьшить потребление в периоды пиковой нагрузки в энергосистеме: утром с 8 до 11 и вечером с 17 до 23 часов.