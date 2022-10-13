В ВСУ назвали количество иранских дронов-камикадзе в армии РФ

Вооруженные силы России получили от 300 до нескольких тысяч дронов-камикадзе иранского производства, заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает Зеркало недели.

"Цифры действительно очень противоречивы и по разным источникам их может быть от 300 до нескольких тысяч. Но будем учитывать, что они пытаются использовать их по определенным регионам, с учетом удаленности" , - сказала Гуменюк.

На данный момент оккупанты пытаются использовать дроны-камикадзе для поражения целей, находящихся в пределах 1 тыс. км от точки запуска.