FT: Перебои в работе Starlink на фронте прекратились

Некоторые терминалы спутникового интернет-соединения Starlink, которыми пользуется армия Украины на недавно освобожденных территориях, в минувшие выходные неожиданно вышли из строя. Но теперь они снова работают должным образом. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на украинских военных и чиновников, сообщает Зеркало недели.

Ранее именно это издание сообщило о перебоях в работе Starlink, особенно на передовой, что создавало проблемы для участвующих в наступлении подразделений армии Украины. В частности, терминалы Илона Маска отказывались работать в Херсонской области, где продолжаются наиболее интенсивные бои. Теперь Financial Times пишет, что проблемы со связью исчезли спустя считанные часы после публикации о перебоях в работе.

По данным Financial Times, терминалы Starlink, прекратившие работать в минувшую пятницу на недавно освобожденных территориях, снова начали обеспечивать связь в воскресенье утром. Украинские чиновники говорят, что время, когда произошли перебои и последующее возобновление в работе, провоцирует подозрения, что проблемы возникли вовсе не по техническим причинам. Также силы России не могли заблокировать Starlink. Поэтому, скорее всего, связь исчезла из-за географических ограничений, установленных SpaceX.

"Если бы это была российская блокировка, все так быстро не изменилось бы" , – сказал неназванный представитель Украины.

Западные чиновники ранее допускали, что российские войска могли заблокировать сигнал Starlink. В прошлую пятницу, когда Financial Times впервые написал о перебоях в работе терминалов, Илон Маск ответил в Twitter, что "все, что касается событий на поле битвы, засекречено".