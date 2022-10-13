ОВА: в Полтавской области упали два украинских самолета
Два украинских самолета упали в Полтавской области. Авиакатастрофы произошли 11 и 12 октября. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Лунин во время видеоконференции, сообщает Корреспондент.
"К сожалению, во вторник и в среду произошли авиационные катастрофы. Падали самолеты наши. Случилось это именно в Шишацкой общине. Больше информации комментировать не могу. Ждем от Министерства обороны информацию, когда получим, будем понимать, что произошло", - рассказал чиновник.
По его словам, травмированных или погибших среди гражданского населения нет.
"Что касается гражданских, то я имею право ответить на ваши вопросы и скажу так: гражданское население не пострадало", - сообщил Лунин.