ОВА: в Полтавской области упали два украинских самолета

Два украинских самолета упали в Полтавской области. Авиакатастрофы произошли 11 и 12 октября. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Лунин во время видеоконференции, сообщает Корреспондент.

"К сожалению, во вторник и в среду произошли авиационные катастрофы. Падали самолеты наши. Случилось это именно в Шишацкой общине. Больше информации комментировать не могу. Ждем от Министерства обороны информацию, когда получим, будем понимать, что произошло" , - рассказал чиновник.

По его словам, травмированных или погибших среди гражданского населения нет.