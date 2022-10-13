ПАСЕ признала российский режим террористическим

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла важную резолюцию по Украине. Она предусматривает признание российского режима террористическим и предусматривает создание трибунала, сообщает Обозреватель.

За соответствующее решение проголосовало абсолютное большинство участников осенней сессии ПАСЕ.

В принятой резолюции российский режим признан террористическим. Кроме того, в документе Совет Европы призвал предоставить Украине необходимое вооружение. Речь идет, в частности, о системах противовоздушной обороны.

Кроме того, члены ПАСЕ осудили дальнейшее пребывание России в Совбезе ООН. При этом Совет Европы призвал как можно скорее создать международный трибунал для российских военных преступников.

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